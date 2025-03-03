القمر يقترن بالأخوات السبع 5 مارس وهذا موعد التربيع الأول

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن اقتران القمر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور 5 مارس، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم، ويظلا مرئيان بالسماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 11:45 مساء تقريبا.

وقال تادرس إنه سيتم ملاحظة وجود كوكب المشتري ونجم الدبران (عين الثور) ونجم كابيلا (العيوق) بالقرب من هذا المشهد في ذلك اليوم أيضا.. علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.



ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع..



6 مارس: موعد تربيع الأول



وقال إن القمر يترائى في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا في ذلك اليوم حيث يضئ نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50% فيما يعرف بطور التربيع الأول.



علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الأول يشير دائما إلى اتجاه الغرب وهو إتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق)، ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.

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