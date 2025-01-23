فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

أعلنت صحيفة SpaceNews، أن فنلندا وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقيات للتعاون في إطار برنامج Artemis المخصص لاستكشاف القمر.

برنامج Artemis المخصص لاستكشاف القمر

وتبعا للصحيفة فإن الطرفين الفنلندي والأمريكي وقعا اتفاقيات التعاون المذكورة في 21 يناير الجاري، وفي إطارها سيعمل الطرفان ضمن برنامج Artemis الذي ينظم الجوانب القانونية للاستكشاف الآمن والمستدام للقمر والفضاء المحيط به.

وأشارت SpaceNews إلى أن الاتفاقية المذكورة هي أول اتفاقية تعاون توقع في إطار برنامج Artemis هذا العام، وعام 2024 وقعت 19 دولة اتفاقيات مع الولايات المتحدة للانضمام لهذا البرنامج، وحتى الآن يضم البرنامج 53 دولة.

ومن جانبه قال وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي فيلي ريدمان:"هدفنا أن يفتح هذا التعاون الفرص أمام قطاع الفضاء الفنلندي في العصر الجديد لاستكشاف الفضاء، والعمل في إطار برنامج Artemis".

مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر

وكانت وكالة ناسا الأمريكية قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل:

- مرحلة Artemis 1: سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض.

- مرحلة Artemis 2: إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر.

- مرحلة Artemis 3: تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر، ومن ثم إلى المريخ.

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