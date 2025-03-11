الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غدا، القمر يقترن مع ألمع نجم ببرج الأسد وكتلته 3.5 أضعاف من الشمس

القمر،فيتو
القمر،فيتو

أكد الدكتور اشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 12مارس يترائى القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموماو. تبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية.

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

بدر أحمر نحاسي، كل ما تريد معرفته عن خسوف القمر في 14 رمضان

 


وقال تادرس إنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الساعة الـ 5:30 صباح اليوم التالي

 

12 مارس زحل في التقابل مع الشمس


ويكون زحل في التقابل مع الشمس يوم 12مارس، وهى ظاهرة تقابل الكواكب مع الشمس بالنسبة للأرض هي ببساطة إضاءة وجه الكوكب بالكامل وهي تشبه تماما إضاءة قرص القمر في مرحلة البدر.

و سيكون وجه كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) مضاءا بالكامل بواسطة الشمس في ذلك اليوم وسيكون بالطبع أكثر إشراقا من أي وقت آخر في السنة.

علما بأن زحل يظهر كنجم أصفر في السماء للعين المجردة السليمة، ولكن الأمر يحتاج إلى تلسكوب صغير لرؤية حلقاته.

 

يظهر الكوكبان الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وعطارد (مرسال الآلهة) في النصف الأول من شهر مارس، حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة  إلا أنهما يقترنان ويكونا أقرب لبعضهما البعض في ذلك اليوم إلى أن يغربا معا في الـ 7:10 مساء تقريبا 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس كواكب المجموعة الشمسية كوكب زحل قرص القمر

مواد متعلقة

تفاصيل دخول القمر في منطقة الأوج 21 يناير، يدور في أبعد نقطة عن الأرض

القمر في منطقة الأوج 21 يناير وهذا تأثيره على المد والجزر

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

مصدر بالأهلي: جاهزون لخوض القمة الليلة حال توفير حكم أجنبي

بعد تمسكه بحكم أجنبي، رابطة الأندية تستفز الأهلي

بعد إحالة المتهم للمحاكمة.. تفاصيل هتك عرض طفلة بحمام عمومي في الشرقية.. الطب الشرعي أثبت صحة التقرير المبدئي.. وزوجته: لو ثبتت إدانته هخلعه.. ووالده: ابني معاق ذهنيا (صور)

آخر قرارات الزمالك بشأن لقاء القمة

منوعات

المزيد

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، الجمل يبكي ويشكو إليه

هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟ دار الإفتاء تجيب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية