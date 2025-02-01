اقتران كوكب المشتري مع نجم الدبران وثلاثي القمر والزهرة وزحل في السماء الليلة

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدث فلكي مثير اليوم، حيث يظهر كوكب المشتري مقترنًا مع نجم الدبران (Aldebaran)، ألمع نجوم برج الثور، بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.

وأوضح تادرس أن هذا المشهد السماوي سيكون مرئيًا بالعين المجردة حتى الساعة 2:10 بعد منتصف الليل.

وأشار تادرس إلى أن نجم الدبران هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته حوالي 2.5 مرة كتلة الشمس، بينما يصل حجمه إلى 50 مرة مثل حجم الشمس، مما يجعله واحدًا من ألمع النجوم في السماء.

وفي حدث فلكي آخر، أعلن تادرس عن اقتران ثلاثي يضم القمر مع كوكبي الزهرة وزحل وأوضح أنه بعد غروب الشمس مباشرة، سيظهر القمر مقترنًا مع كوكب الزهرة، ألمع كواكب المجموعة الشمسية، والذي يُعرف في الأساطير الرومانية بإله الحب والجمال، بالإضافة إلى كوكب زحل، الذي يُلقب بـ"لؤلؤة المجموعة الشمسية".

وسيكون ترتيب الأجرام السماوية في هذا الاقتران كالتالي: زحل في الأسفل، يليه القمر في المنتصف، والزهرة في الأعلى. وسيظل هذا المشهد مرئيًا بالعين المجردة حتى بدء غروب زحل في الساعة 8:00 مساءً، يليه غروب القمر في الساعة 8:40 مساءً، ثم غروب الزهرة في الساعة 8:55 مساءً.

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