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رياضة

شوط أول سلبي بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن وبايرن
باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا،  انتهي الشوط الاول من مباراة باير ليفركوزن ونظيره بايرن ميونخ، بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهم الان على ملعب باي أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كلاسيكو ألماني.

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن 

حراسة المرمى: أوربيج
الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، ديفيز

الوسط: جوريتزكا، كيميتش،  لايمر، موسيالا

الهجوم: هاري كين، كومان، أوليس

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

 
1حراسة المرمى: لوكاس هراديكي 

خط الدفاع: آرثر - جوناثان تاه - ماريو هيرموسو - بييرو هينكابي 

خط الوسط: جرانيت تشاكا - إيزيكيل بالاسيوس - أليكس جارسيا 

وفي الهجوم: جيريمي فريمبونج - باتريك شيك - أليخاندرو جريمالدو.

ونجح العملاق البافاري في حسم مباراة الذهاب على ملعبه أليانز أرينا، الأسبوع الماضي، بثلاثية نظيفة.

وكان فريق بايرن ميونخ خسر من بوخوم في المباراة الماضية بنتيجة 3-2 في بطولة الدوري الألماني، كما تلقي باير ليفركوزن الخسارة من فيردر بريمن بهدفين نظيفين.
 

القناة الناقلة لمباراة  باير ليفركوزن وبايرن ميونخ


تذاع مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا  عبر شاشة قناة beIN Sports HD 4    .
 

بايرن ميونخ نجح في التأهل للدور التالي من دوري الأبطال في آخر 14 مواجهة خاضها  في البطولة ونجح خلالها في الفوز بمباراة الذهاب، وذلك بحسب أرقام الموقع الرسمي للبافاري.

كما لم يسبق أن ودع البايرن دوري الأبطال بعد الفوز ذهابًا بفارق 3 أهداف، وحدث ذلك في 27 مناسبة سابقة.

وبإمكان البايرن التأهل لربع النهائي دوري الأبطال بمسماه القديم والحديث للمرة 35 في تاريخه، ولم يصل إلى هذا الدور ناد أكثر منه سوى ريال مدريد بواقع 39 مرة.

أرقام هاري كين

وعلي صعيد متصل سجل هاري كين 9 أهداف في 10 مباريات خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد بالبطولة الأوروبية، وإذا سجل هدفًا آخر فسيصبح أول إنجليزي يسجل 10 أهداف في دوري الأبطال في موسم واحد.

كما ساهم مايكل أوليسيه في تسجيل 7 أهداف (سجل 5 أهداف وصنع هدفين) في 11 مباراة خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم.

ولا يوجد لاعب ساهم في عدد أكبر من الأهداف رفقة البايرن في موسم واحد من دوري الأبطال تحت عمر 23 عامًا، سوى توماس مولر بالمساهمة في تسجيل 10 أهداف (سجل 8- صنع 2) في موسم (2012- 2013).

حارس بايرن ميونخ

كما أصبح جوناس أوربيج بعمر 21 عامًا و109 أيام، ثاني أصغر حارس للبايرن يشارك في دوري الأبطال بمشاركته في لقاء الذهاب خلف ستيفان فيسيلس بعمر 20 عامًا و205 أيام عام 1999.

واعتمد البايرن على 4 حراس مرمى في نسخة واحدة من دوري الأبطال للمرة في تاريخه، بمشاركة كل من أوربيج ومانويل نوير وسفين أولريتش ودانيل بيرتز.

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