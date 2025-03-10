صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ لضم نجم بايرن ليفركوزن

أفادت تقارير صحفية بأن ناديي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني يسعيان للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني الشاب فلوريان فيرتز، لاعب نادي باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ بضم فيرتز في ظل رغبة الناديين في تعزيز خط وسطهما بلاعبين مميزين.



ونادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد يرى في اللاعب خليفة محتمل لتوني كروس، بينما بايرن ميونخ يرى في اللاعب إضافة قوية للفريق.

ويبلغ فيرتز من العمر 21 عامًا، ويتميز بمهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

ويُعتبر فيرتز لاعبًا أساسيًا في تشكيلة باير ليفركوزن، وقد شارك في العديد من المباريات مع الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.