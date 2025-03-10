الإثنين 10 مارس 2025
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رياضة

صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ لضم نجم بايرن ليفركوزن

فلوريان فيرتز، فيتو
فلوريان فيرتز، فيتو

أفادت تقارير صحفية بأن ناديي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني يسعيان للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني الشاب فلوريان فيرتز، لاعب نادي باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويأتي اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ بضم فيرتز في ظل رغبة الناديين في تعزيز خط وسطهما بلاعبين مميزين.


ونادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد يرى في اللاعب خليفة محتمل لتوني كروس، بينما بايرن ميونخ يرى في اللاعب إضافة قوية للفريق.

ويبلغ فيرتز من العمر 21 عامًا، ويتميز بمهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

ويُعتبر فيرتز لاعبًا أساسيًا في تشكيلة باير ليفركوزن، وقد شارك في العديد من المباريات مع الفريق.

 

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