السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الألماني، باير ليفركوزن يتأخر أمام بريمن بهدف في الشوط الأول

باير ليفركوزن، فيتو
باير ليفركوزن، فيتو

 يتأخر فريق باير ليفركوزن أمام منافسه فيردر بريمن، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني.

وسجل رومانو شميد هدف التقدم لفريق بريمن في الدقيقة 7 من عمر المباراة. 

 

تشكيل باير ليفركوزن ضد بريمن

حراسة المرمى: هراكيديسكي 

خط الدفاع: تاه - هيرموسو - تابسوبا

خط الوسط: أرثر - غارسيا - تشاكا - بونيديا

خط الهجوم: تيلا - عدلي - شيك

البدلاء: كوفار، هينكابي، فيرتز، ساركو، جريمالدو، بونيفاس، موكيلي، بالاسيوس، فريمبونج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني باير ليفركوزن فيردر بريمن

مواد متعلقة

تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على بوخوم 1/2 في الشوط الأول

تعليق هاري كين بعد ثلاثية بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يغرد على ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 24

ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر

الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

طالب يسأل: ليه فيه أوقات مينفعش الصلاة فيها؟ علي جمعة يكشف السبب

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار اسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهميتها والزي المناسب لها وسبب السجود، علي جمعة يوضح للطلاب أبرز أحكام الصلاة

هل الشخص اللي بيموت وهو ساجد أفضل من الميت العادي؟ على جمعة يرد

طالبة تسأل: ينفع أصلي بمكان عام وفيه أولاد متواجدين؟، علي جمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية