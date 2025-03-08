الدوري الألماني، باير ليفركوزن يتأخر أمام بريمن بهدف في الشوط الأول

يتأخر فريق باير ليفركوزن أمام منافسه فيردر بريمن، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني.

وسجل رومانو شميد هدف التقدم لفريق بريمن في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بريمن

حراسة المرمى: هراكيديسكي

خط الدفاع: تاه - هيرموسو - تابسوبا

خط الوسط: أرثر - غارسيا - تشاكا - بونيديا

خط الهجوم: تيلا - عدلي - شيك

البدلاء: كوفار، هينكابي، فيرتز، ساركو، جريمالدو، بونيفاس، موكيلي، بالاسيوس، فريمبونج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.