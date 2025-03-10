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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أرقام حكم مباراة ليفركوزن وبايرن ميونخ قبل مواجهة الغد

بايرن ميونخ وباير
بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا، أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة مباراة باير ليفركوزن وضيفه بايرن ميونخ، للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

ويستقبل ليفركوزن نظيره البايرن غدًا الثلاثاء على ملعب باي أرينا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوز البافاري ذهابًا على ملعبه 3-0.

 

ويملك فينسيتش خبرة كبيرة في البطولات الكبرى، حيث شارك في يورو 2020 و2024 ومونديال 2022.

كما أدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2022 الذي فاز به آينتراخت فرانكفورت على حساب رينجرز بركلات الترجيح، إضافة إلى إدارة نهائي دوري الأبطال العام الماضي الذي حسمه ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة (2-0).

وسبق أن أدار فينسيتش 3 مباريات لباير ليفركوزن لم يخسر خلالها الفريق الألماني، محققًا الانتصار مرتين والتعادل مرة واحدة.

كما أدار 3 مباريات للبايرن لكن البافاري لا يحمل الكثير من الذكريات الرائعة معه، حيث خسر في شهر أكتوبر الماضي أمام برشلونة بنتيجة (4-1)، وفشل في الفوز على فياريال في أبريل من عام 2022 بالتعادل (1-1)، وفاز بثلاثية نظيفة على لاتسيو في مارس 2024.

وبدوره لا يحمل ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ هو الآخر ذكريات جيدة مع فينسيتش، حيث أدار السلوفيني مباراة ودية بين ألمانيا والنمسا في نوفمبر 2023 وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

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