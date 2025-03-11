رسميا، إلغاء مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك بعد انسحاب الأحمر (صور)

أعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

وكانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك يدخل اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يسعى لحصد نقاط المباراة كاملة من أجل إنعاش آماله في المنافسة على لقب الدوري من جديد، بعد ابتعاده نسبيًّا عن المنافسة علي اللقب، جعلته لا يرى أمامه سوى الفوز ليعيده إلى سباق القمة.

أما الأهلي، فكان يسعى إلى حصد النقاط الثلاث، لمواصلة مطاردة بيراميدز متصدر جدول الترتيب، وتقليص الفارق معه في رحلة الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي قبل ان يعلن انسحابه وعدم حضور الفريق إلى ملعب المباراة.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:



حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

وكتب فايق عبر حسابه بموقع فيس بوك: ‏وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرا وكان ذلك عصر اليوم وقام الدكتور أشرف صبحي بمخاطبة نظيره السعودي ومشكورا سارع بإرسال طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية سيصل للقاهرة (في طريقه الآن) الساعة ١١:٤٥ دقيقة ليلا بعد المباراة.. وحاولت الوزارة حل الموضوع وديا بين الأطراف لتأجيل اللقاء ٢٤ ساعة لكن دون جدوى حتى الآن خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه وإعلانه رسميا وفي الغرف المغلقة رفض التأجيل لأي سبب.

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