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محافظات

محافظة الفيوم تدرس رفع رسوم إعلانات الشوارع

اجتماع الدكتور محمد
اجتماع الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم

عقدت اللجنة العليا للدعاية والإعلانات بمحافظة الفيوم، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، بحضور  كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، لمناقشة مقترح تعديل أسعار تراخيص الإعلانات بما يتوافق مع قانون الإعلانات الجديد رقم 208 لسنة 2020، ومتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 23 يناير 2025.

الموقف المالي للجان الدعاية والإعلان بالمراكز

 وقال نائب محافظ الفيوم، انه  تم استعراض الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان بمختلف مراكز المحافظة، ومناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 43 لسنة 2025، الذي يؤكد الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لجهات الولاية على الطرق العامة، وعدم إزالة الإعلانات المرخصة أو تحرير محاضر مخالفة للمعلنين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص إعلانية بالمواقع  ضمن حرم الطرق العامة والخاضعة لإشراف الهيئة.

تحصيل المستحقات السابقة

وأكد نائب محافظ الفيوم، أنه سيتم تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تقديم تقرير أسبوعي من مجالس المدن حول الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العام.

وشدد نائب محافظ الفيوم على أنه لابد من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.

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ووجه  نائب محافظ الفيوم بوضع شرائح لتكاليف تراخيص الإعلانات وفقًا لموقع كل شارع، مع مراعاة طبيعة المناطق السياحية والأماكن ذات الطابع المميز عند تحديد الأسعار.

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الفيوم اللجنة العليا للدعاية والاعلان اعلانات الشوارع واجهات المحلات نائب محافظ الفيوم السكرتير العام لمحافظة الفيوم

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