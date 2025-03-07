سمية درويش: حسام حبيب اختفى من حياتي بعد زواجه بشيرين

أكدت المطربة سمية درويش أنها تعتبر نفسها محظوظة في مشوارها الفني، إلا أن إحساسها المرهف أحيانًا يكون سببًا في معاناتها، موضحة أن انشغالات الحياة وضغوطها قد تلهي الفنان عن التركيز الكامل في عمله، مما يجعله يواجه صعوبات غير متوقعة.

شخصية وموهوبة حسام حبيب

وعند سؤالها عن إمكانية تقديم ديو غنائي مع الفنان حسام حبيب، رحبت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهم" المذاع على قناة الحدث اليوم، بالفكرة بشدة، مشيرة إلى أنه فنان موهوب وصاحب خامة صوتية مميزة. كما وصفته بأنه شخص محترم وابن أصول.

وأوضحت أنه كان صديقًا مقرّبًا منها وكانت بينهما علاقة طيبة، إلا أن الأمور تغيرت تمامًا بعد زواجه من شيرين عبد الوهاب، حيث انقطعت بينهما الاتصالات تمامًا.

سبب ابتعاد سمية درويش عن حسام حبيب

وأضافت أنها لا تعرف السبب الحقيقي لابتعاد حسام حبيب عنها، وهل كان ذلك بقرار منه أم أن هناك ظروفًا منعته من التواصل، لكنها رغم ذلك لا تزال تُكن له كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي والفني.

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