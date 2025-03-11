منى عثمان وكيل الوزارة تعقد الاجتماع التحضيري لتنفيذ الإفطار بمراكز التخاطب بالدقهلية

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضيري والاستعدادات، مع الإدارات الفرعية المشاركة في المبادرة، وذلك لتنفيذ مبادرة الإفطار الرمضاني يوم 19 مارس المقبل، لذوي القدرات والهمم وأسرهم والعاملين للعام الثانى على التوالي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني" داخل مراكز التخاطب وتنمية المهارات بمحافظة الدقهلية.

جاءت فعاليات الإجتماع التحضيري بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتورة نانسي سمير منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، وشرين عبد الله مدير إدارة شؤون المجالس، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، والسيد عوض الله مدير إدارة شباب نبروه، ومجدي عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس، والدكتور محمود عبد الهادى مدير إدارة شباب حى شرق، ومحمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة، ومسئولى مكتب قادرون باختلاف بالإدارات الفرعية، والسادة مديري مراكز الشباب المشاركين في فعاليات الإفطار الرمضاني بمراكز التخاطب.

الاستعدادات لتنفيذ مبادرة الإفطار الرمضاني لذوي القدرات والهمم

تناولت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الاجتماع، مع طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومديري الإدارات الفرعية، ومديري مراكز الشباب، الحديث حول الاستعدادات، لتنفيذ مبادرة الإفطار الرمضاني لذوي القدرات والهمم وأسرهم والعاملين للعام الثانى على التوالي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني" داخل مراكز التخاطب وتنمية المهارات بالادارات الفرعية المشاركه.

مشاركة ذوي الهمم باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الإجتماع أن الهدف من هذا الإفطار هو مشاركة ذوي الهمم، باعتبارهم جزء مهم من المجتمع، في إطار سعي الدولة لدمجهم وعدم تهميشهم، وحصولهم على كامل حقوقهم، واوضحت أنه يتخلل حفل الإفطار، عروض فنية واستعراضات، لإشعار ذوي الهمم بأنهم «متميزون وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع».

مبادرة الإفطار الرمضاني لذوي القدرات والهمم واسرهم

يأتي الاجتماع التحضيري لتنفيذ مبادرة الافطار الرمضاني لذوي القدرات والهمم واسرهم والعاملين للعام الثانى على التوالي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني" داخل مراكز التخاطب وتنمية المهارات بمحافظة الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتورة نانسي سمير منسق مكتب قادرون باختلاف.

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