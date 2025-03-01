السبت 01 مارس 2025
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الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق فعاليات "الرواق الأزهري" لتصحيح المفاهيم لدى النشء

برنامج الرواق الأزهري
برنامج "الرواق الأزهري" للطفل والأسر في الدقهلية، فيتو

أطلقت الإدارة العامة لتنمية النشء في الدقهلية اليوم السبت أولى فعاليات محاضرات برنامج "الرواق الأزهري" للطفل والأسر بالتعاون مع الأزهر الشريف (الجامع الأزهر) خلال شهر مارس وذلك بمركز شباب مدينة ميت سلسيل التابعة لإدارة شباب ميت سلسيل.

إطلاق أولى فعاليات "الرواق الأزهري" لتصحيح المفاهيم لدى النشء بإدارة شباب ميت سلسيل

يهدف الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب.

الاستعانة بأحد علماء الأزهر الشريف

 

جاءت فعاليات الرواق الأزهري ذلك بالاستعانة بأحد علماء الأزهر الشريف، حيث تناول بالأزهر الشريف محاضره اليوم بعنوان "رمضان موسم الخيرات"، وقد ألقى المحاضرة بمركز شباب مدينة ميت سلسيل الشيخ السيد محمد محمد أبو المعاطي بالأزهر الشريف.

برنامج "الرواق الأزهري" للطفل والأسر

يأتي التنفيذ تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة، وتحت إشراف وبحضور محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، والدكتور طاهر كرار مسئول الرواق الأزهري بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيهاب  شعير مدير إدارة شباب ميت سلسيل، ومها محمود  مشرف المشروع بالإدارة العامة لتنمية النشء، وإبراهيم أبو الغيط رئيس قسم الطلائع بإدارة شباب ميت سلسيل.

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