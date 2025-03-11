جامعة المنصورة تزين بوابتها بفانوس ضخم (صور)

حرصت جامعة المنصورة علي تزيين بوابة الجامعة بوضع فانوس رمضان ضخم لإضفاء أجواء من البهجة والسرور علي الطلاب احتفالا بشهر رمضان المبارك.

وأكدت جامعة المنصورة أن تصميم الفانوس بالكامل ضمن أنشطة قطاع التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب تنفيذ بادرة لمحاكاة تصنيع فانوس رمضان التي تتميز نصر بصناعته كحرفة يدوية تتوارثها الأجيال ويعد أحد أهم مظاهر الأحتفال بالشكر الكريم وذلك بإشراف الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، وأحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب وتم تنفيذ الفانوس برؤية،الدكتور مجدي خالد مدير المخيم الكشفي، في بادرة لمحاكاة تصنيع فانوس رمضان التي تتميز نصر بصناعته كحرفة يدوية تتوارثها الأجيال ويعد أحد أهم مظاهر الأحتفال بالشكر الكريم





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