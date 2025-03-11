وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

عُثر على المغني الكوري الجنوبي ويسونج ميتًا في منزله، طبقًا لما أعلنته إدارة أعماله مساء أمس، وذكرت تقارير أن الشرطة تخطط لإجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الدقيق لوفاة المغني البالغ من العمر 43 عامًا.

وُجد ويسونج، الذي قدم سلسلة من الأغاني الناجحة في كوريا الجنوبية بما في ذلك غلاف شهير لأغنية "الأرق" للنجم البريطاني كريج ديفيد، فاقدًا للوعي في شقته في الساعة 6:29 مساءً يوم الاثنين من قبل المستجيبين للطوارئ بعد أن اتصلت والدته طلبًا للمساعدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

أبلغت الشرطة وسائل الإعلام المحلية أنها لم تجد أي علامات على وجود جريمة قتل لكنها حذرت من أن "كمية كبيرة من الوقت" قد انقضت منذ وفاته، وطلبت تشريح الجثة.

وقالت وكالة إدارة أعماله تاجوي إنترتينمنت: "لقد تركنا الفنان ويسونج"، مضيفة أن موظفي الوكالة وزملاءه "في حزن عميق".

كان من المقرر أن يؤدي عرضًا إلى جانب المغنية كيه سي إم في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد يوم السبت المقبل.

وفي رسالته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن ويسونج عن الحفل القادم وكتب: "اكتمل فقدان الوزن. نراكم في 15 مارس".

ويسونج

منذ ظهوره الأول في الغناء عام 2002، كان ويسونغ مشهورًا في الجنوب بالعديد من الأغاني الناجحة، بما في ذلك أغنية "With Me" التي تصدرت قوائم الأغاني، وكان يحظى باحترام كبير بسبب أدائه المؤثر.

لكن مسيرته الموسيقية تعرضت لضربة في عام 2021 عندما أدين وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لاستخدامه البروبوفول - وهو مخدر جراحي يُساء استخدامه أحيانًا للترفيه.

نجوم كوريا ينعون وفاة ويسونج

نعى المغنون والمعجبون الكوريون الجنوبيون وفاة ويسونج المفاجئة.

أشاد مغني الراب فيربال جينت بوفاة ويسونج على إنستجرام، قائلًا: "كانت كل لحظة قضيناها معًا شرفًا وأنا ممتن. لقد عملت بجد. ارقد في سلام، ويسونغ".

وشكر مغني راب آخر، بالتوالتو، المغني المخضرم على الذكريات الجميلة، مشيرًا إلى أنه ذهب لحضور أول حفل موسيقي له.

وكتب على إنستجرام: "إنه أمر صادم ومحزن. أنا ممتن للموسيقى التي رافقتني خلال الذكريات الجميلة لشبابي".

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