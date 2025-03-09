الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية أبو نور الدين مركز بلقاس في الدقهلية

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية،  غدا الإثنين بقرية أبو نور الدين مركز بلقاس، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة خلال شهر مارس الجاري، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا

 ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في جميع قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة، وأوضح أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها بنطاق الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم، مؤكدا أن هناك اهتماما بالغا بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب والكفور بالمحافظة.

توفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى 

 من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية،  أنه وفقا لخطة القوافل خلال شهر مارس الجاري، تنطلق القافلة الطبية والعلاجية المجانية، بقرية ابو نور الدين يومي الإثنين والثلاثاء 10,11 مارس، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى والمترددين على القوافل من أبناء القرية والقرى المجاورة.

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