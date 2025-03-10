التموين: 2841 محلًا تجاريًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية آن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025 ارتفع إلى 2841 محلًا منذ انطلاقه في فبراير الماضي وحتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد المخالفات التي تم توقيعها على المحال المشاركة في الأوكازيون بلغ 348 مخالفة، شملت 311 مخالفة لأوكازيون وهمي، و34 مخالفة لإقامة أوكازيون بدون تصريح، بالإضافة إلى 3 مخالفات لاستخدام لغة أجنبية.

ويستمر الأوكازيون الشتوي الحالي حتى يوم 21 مارس الجاري، في إطار تشجيع المستهلكين على الاستفادة من العروض والخصومات في المحال التجارية المشاركة.

من جانبه، وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير إجراءات مشاركة المحلات في الأوكازيون، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان تقديم عروض حقيقية وخصومات فعلية، بما يعزز ثقة المواطنين في التخفيضات الموسمية.

وأكدت وزارة التموين استمرار العمل بالأوكازيون خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز الحملات التفتيشية والتوعية الإعلامية لحماية المستهلكين وضمان تقديم تخفيضات حقيقية تعود بالفائدة على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.