الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

استرداد 9 حالات تعدى على أراضي زراعية بأرمنت غرب الأقصر

أثناء الحملة
أثناء الحملة

 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد أحمد الهواري حملة إزالة واسترداد عدد  9 حالات تعدى على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة بإجمالي مساحة 4056 متر مربع بقرية السلام.

التعديات على الاراضي الزراعيه 


كما أنه جارى تحرير ما عاد عليه من نفع لعدد 10 حالات تعدى على أراضي زراعية لتعذر الإزالة "زراعات جادة ومباني مأهولة وبها مرافق"، وذلك بإشراف حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، وبحضور رئيس قرية السلام ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية وحماية أملاك المركز، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت.


وجرى تم تسليم الأرض لرئيس القرية  ومسئول الأملاك بالقرية وجارى تحرير الكارت الذهبي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، يأتي ذلك في اطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة التانية من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين طبقا للقانون.

 

 

 

 

 

 

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الأقصر التعديات علي الاراضي الزراعية ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية مركز ومدينة ارمنت

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