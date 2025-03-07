الجمعة 07 مارس 2025
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صحة الأقصر تنظم ندوات تثقيفية بمختلف الإدارات

أثناء الندوات
أثناء الندوات

نفذت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر ندوات تثقيفية صحية في مركز الشهيد محمود ناصر بالقرنة، مدرسة الثانوية التجارية بالعشي، وحدة جاد الكريم بالزينية، مستشفى حورس بأرمنت، مركز طب أسرة المنشية بالأقصر، وحدة نجع البركة بالقرنة، وحدة نجع أحمد سعيد بإسنا، مركز طب أسرة الزينيه قبلي، مدرسة التمريض بأرمنت، وحدة الزينية قبلي، مستشفى الأقصر الدولي، وحدة الزمامي بالقرنة، مدرسة الإعدادية المشتركة بالزينية، وحدة الندافين بالطود، مدرسة الثانوية التجارية بالزينية، وحدة العديسات بحري بالطود.

وتناولت الندوات موضوعات عن التغذية السليمة والنظام الغذائي السليم في رمضان،الأمراض التنفسية، سوء استخدام المضادات الحيوية، أهمية تطعيمات الأطفال، الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) وخطرهم علي الإنسان، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم، النزلة المعوية ودور المناعة في الوقاية من الأمراض، الديدان وأنواعها وكيفية الوقاية منها، مرحلة البلوغ والنظافة الشخصية، الفيروس التنفسي المخلوي، الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، التغيرات المناخية وكيفية التكيف معها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالاهتمام بنشر الوعي الصحي والتوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع، وتحت إشراف دكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

 

 

 

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