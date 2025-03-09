بيطري الأقصر يحصن 56 ألف حيوان وطائر ضد الأمراض خلال شهرين

كشف الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر أنه منذ بداية عام 2025، تم تحصين 64597 حيوانا وطائرا، منهم 21492 حيوانا، تم تحصينهم ضد مرض الحمي القلاعية و20000 طائر تم تحصينهم ضد مرض انفلونزا الطيور، و9963 حيوان محصن ضد مرض الجلد العقدى، و11086 محصن ضد مرض جدري الأغنام، و180 حالة محصنة ضد حمي الثلاثة أيام، و1886 حالة محصنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

حملات مديرية الطب البيطري في الأقصر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم سحب عينات من الطيور بسوق إسنا وذلك للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع منظمة الفاو الدولية في متابعة تقارير التقصي النشط لمرض أنفلونزا الطيور الذي يصيب الطيور والإنسان وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وجرى المرور على أسواق الماشية كمتابعة دورية والتقصي النشط للحالة الوبائية مع التحصين ضد الأمراض الوبائية بداخل أسواق الماشية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وعن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تم استلام 16 طنا و32 كيلو جرام (16032) كيلو جرام كإجمالي لحوم ودواجن، منهم 8 أطنان و257 كيلو دواجن و7 أطنان و775 كيلو لحوم، وذلك في المستشفيات والمدن الجامعية والمدارس الفكرية، وذلك ضمن مجهود المديرية في الحفاظ على الصحة العامة والكشف على اللحوم والدواجن المقدمة لهذه الجهات.

وفي مجال التفتيش على اللحوم تم ضبط عدد ثلاثة أطنان وسبعمائة وسبعة وثلاثون كيلو ( 3737) كيلو جرام منهم 3663 كيلو غير صالح للأستهلاك الآدمى، وتم تحرير 23 محضر وذلك للعرض على النيابة العامة و74 كيلو لحوم صالحة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما استقبلت المجازر 1417 ذبيحة لتقديم لحوم خالية من الأمراض تحت إشراف بيطري وإنتاج جلود حيوانات سليمة بدون عيوب.

أما عن أعمال الوحدات البيطرية تم علاج إجمالي 862 حيوان وذلك بتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وفي إدارة الرعاية التناسلية تم فحص عدد 215 حالة بالسونار بالوحدات البيطرية وذلك للتأكد من العشر ورعايتها حتى الولادة.

وفي إدارة التلقيح الاصطناعي تم تلقيح 1267 حالة من أبقار وجاموس منهم 1051 أبقار و216 جاموس، وذلك بسلالات أكثر جودة للحصول على عجول أكثر إنتاجًا للحوم والألبان.

أما بالنسبة لجهود المديرية في إتجاه التحسين الوراثي حتى يتم رفع العائد المادي للمربين ومواجهة غلاء اللحوم والألبان لرفع مستوى المعيشة للمواطن تم التأمين على 1872 حيوان، بهدف تعويض المواطن بثمن الحيوان إذا نفق أثناء التربية في خطوة لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالمديرية لتحفيز المربيين على زيادة الأعداد التى يتم تربيتها كما تم تسجيل وترقيم 2006 حيوان.

وفي إدارة الإرشاد بالمديرية تم تنفيذ 55 ندوة إرشادية بيطرية بحضور 841 مواطنا، وذلك لتوعية المواطنين بالمعلومات التى تساعدهم على التربية السليمة وعلى تجنب الأمراض التى تنتقل بين الحيوان والإنسان حفاظًا على الصحة العامة وعن أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وفي إدارة الأمراض المشتركة وحفاظًا على صحة الإنسان للوقاية من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان تم فحص 486 حيوان باختبار البروسيلا وذلك للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا الذى ينتقل من الحيوان للإنسان ويسبب عقم عند الرجال، كما تم فحص 348 حيوان باختبار السل مرض الدرن والذي ينتقل من الحيوان للإنسان عن طريق التنفس أو تناول اللحوم والألبان المصابة بالمرض ويسبب مرض السل للإنسان.

كما تم تحصين 42 كلبا ضد مرض السعار وتم ترخيصه بإعطائه رخصة معدنية سنوية وذلك لتطبيق إستراتيجية 2030، بخلو جمهورية مصر العربية من مرض السعار، كما تم فحص 7 بلاغات للشكوى من الكلاب الضالة وتم حل مشكلاتها.

ومن جانبه أكد دكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر أنه تظل مديرية الطب البيطري في خدمة المجتمع وخط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثمنًا جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة ودكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمتابعة سير أعمال مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

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