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رياضة

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

مجلس الاهلي،فيتو
مجلس الاهلي،فيتو

أبلغ مجلس إدارة النادي الاهلي، مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعدم خوض مباراة  القمة 130 أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة عاجلة باللاعبين بعد قليل.

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميًا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

وجاء بيان الأهلي علي النحو التالي.. 

كانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين  الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.


موعد مباراة الأهلي والزمالك

 وكان من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي في افتتاح الجولة الأولي للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

 

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 


وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء
الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء
الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء
الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء
الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء
الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء
الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء
الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

 

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة.

 

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

نتائج الأهلي والزمالك في شهر رمضان 

أولي لقاءات الأهلي والزمالك كانت في شهر رمضان كانت عام 1957، فاز حينها الأهلي علي الزمالك  بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفريقين خلال شهر رمضان كالتالي: 

1957، الأهلي 2ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز) 

1965،الأهلي 2ـ2 الزمالك (الدوري الممتاز) 

1985، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

1993، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2001، الزمالك 2ـ1 الأهلي  (الدوري الممتاز)

2003، الزمالك 1ـ0 الأهلي (الدوري الممتاز)

2004، الأهلي 4ـ2 الزمالك بنتيجة (الدوري الممتاز)

2005، الأهلي 2ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2007، الأهلي 1ـ0 الزمالك  (الدوري الممتاز)

2008،،الأهلي 2ـ2 الزمالك  (دوري أبطال إفريقيا)

2012، الأهلي 1ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2013، الأهلي 1ـ1 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

18 أبريل 2021، الأهلي 2-1 الزمالك (الدوري الممتاز)

 10 مايو 2021، الأهلي 1ـ1 الزمالك (الدوري الممتاز)

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