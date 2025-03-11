زراعة الأقصر: تطهير مساقي خصوصية بإسنا وأرمنت

أعلن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر الدكتور جابر محمد كلحي، أنه تم تطهير مسقى أحمد عبد اللطيف بناحية النجوع قبلى بإدارة إسنا بطول 1000 متر، وكذلك مسقى الدرديرى ناحية الرزيقات بحرى ادارة ارمنت بطول 500 متر ضمن خطة الوزارة لتطهير المساقي الخصوصية.

المساقي الزراعية في الأقصر

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إلى أنه خلال شهر مارس الجاري تم تشكيل لجنة من إدارة الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة بالأقصر لأخذ عينات من محصول القمح في الإدارات الزراعية المختلفة بالمحافظة بهدف متابعة حالة المحصول وتقييم مستوى الإنتاجية كما تهدف اللجنة إلى التأكد من تطبيق المعايير الزراعية السليمة لضمان جودة المحصول وزيادة الانتاج في المستقبل.

كما أوضح وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أنه تم تكليف لجنة من مديرية الزراعة بناء على تكليف المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لتقدير التلفيات التي تمت للمحاصيل التي تم تضررها نتيجة كسر ماسورة الصرف الصحي بالحبيل وقد تم حصر الزراعات المتضررة وإعداد تقرير بذلك.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أنه يتم العمل على تنقية الحيازات الزراعية من إدارة المتابعة الداخلية والحوكمة ويشمل ذلك تحديث سجلات الحيازات الزراعية لضمان دقة البيانات وتحديد المزارعين المستحقين الدعم من المقررات السمادية كما تهدف هذه العملية إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي في المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالمرور على المساقى الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها على مستوى المحافظة، لضمان وصول مياه الري للأراضى الزراعية.

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