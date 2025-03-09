الأحد 09 مارس 2025
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مسحراتي منقراتي في البلد جوال، احتفال مختلف مع مرضى السرطان بأورام الأقصر

المسحراتي
المسحراتي

 شهدت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة، استقبال المسحراتى لمشاركة الأطفال المرضى فرحتهم بقدوم  شهر رمضان المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة التى ارتسمت على وجوه الأطفال المرضى. 

المسحراتى يحتفل مع الأطفال مرضى السرطان بقدوم شهر رمضان

وخلال تواجد المسحراتى بالمستشفى تم تنظيم فعاليات متنوعة  للاطفال مرضي السرطان داخل المستشفى، مستخدما الدف والغناء مع الأطفال، بحضور قيادات المستشفى من الفريق الطبي، وسط أجواء مميزة، وشارك الجميع في إسعاد المرضى وتم توزيع الهدايا والألعاب على المرضى والمرافقين لهم، وذلك كمساهمة منه في رسم الابتسامة وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال خلال رحلة العلاج المجاني بالمستشفى.

ومن جانبه رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمستشفى أورام الأقصر، بزيارة المسحراتى للاحتفال بقدوم شهر رمضان 2025، مؤكدا أن الهدف من إقامة هذه الاحتفالات هو رفع الحالة النفسية والمعنوية للمرضى، ومشاركة الطاقم الطبي المعالج لهم يرسخ مبدأ أن إدارة المستشفى وكل العاملين بها والمرضي يشكلون أسرة واحدة، وأن الجميع يسعى لرفع الحالة المعنوية لمرضى السرطان في الصعيد، مؤكدًا على حرص الجميع داخل المستشفى على تقديم كافة أوجه الدعم لكل مريض يتلقى  العلاج بالمستشفى.

 

 

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الأقصر اورام الاقصر المسحراتي مرضي السرطان شهر رمضان المبارك

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