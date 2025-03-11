فوض وزير الكهرباء في بعض اختصاصاته، مدبولي يصدر 3 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10 تابع (أ)، الصادر في 6 مارس 2025، 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى مباشرة اختـصاصات رئيس مجلس الوزراء، وتحويل بعض الفصول الدراسية إلى كليات بجامعة الأزهر.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2025، بشأن تفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مباشرة اختـصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (85 و91) من قانون تنظيم الجامعـات المشار إليه، وذلك بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بهيئة الطاقة الذرية.

- قرار رئيس الوزراء رقم 720 لسنة 2025، بشأن تحويل فصول الهندسة الزراعية للبنين بأسيوط، التابعة لكليـة الهندسة الزراعية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر إلى كلية مـستقلة باسم "كلية الهندسة الزراعية للبنين بأسيوط" تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلى.

- قرار رئيس الوزراء رقم 721 لسنة 2025، بشأن تحويل الفصول الدراسية بمدينة السادات التابعة لكلية الزراعة بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، إلى كلية مـستقلة باسـم "كليـة الزراعـة للبنـين بالـسادات محافظة المنوفية" تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه البحرى.





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