قرارات قريبة لدعم المواطنين، رئيس الوزراء يناقش خطط الحماية الاجتماعية

زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي وعدد من المسؤولين لمناقشة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تعمل الحكومة على إعدادها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم عاجل للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

مدبولي: الحكومة تسعى من خلال حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى من خلال هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية الحالية. وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الحزمة هو دعم الفئات محدودة الدخل، مع تحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للحصول على الدعم.

كما استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال الاجتماع المحاور الأساسية للحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه التصورات ستتم دراستها بشكل مستفيض قبل عرضها على الرئيس في صورتها النهائية لاعتمادها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الحكومة المستمرة لدعم المواطنين والتخفيف عنهم خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لتنفيذ قرارات مهمة سيعلن عنها قريبًا.

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