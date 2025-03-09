الأحد 09 مارس 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، إحداهما بشأن إعارات الهيئة الصحية بالخارج

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10 (تابع)، الصادر في 6 أكتوبر 2025، قرارين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج. 
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطبيق أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 726 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024، بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.


و تستبدل عبارة "نسبة 75%" بعبارة "نسبة 50%" الواردة بالبنـد (11) مـن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024، بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القـانون رقم 184 لسنة 2020.  

 


 

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