الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تعتمد المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ ٤ مراكز بالمحافظة، والتي تم الموافقة عليها خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الأخير،في إطار جهود الدولة لتنظيم البناء، والقضاء على العشوائيات والمخالفات، واستيعاب النمو السكاني، وتسريع وتيرة التنمية والتطوير بجميع مدن ومراكز المحافظة.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة الصيرفي

 تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرى (منشأة أوقاف لقانة، ابو السحما، منشأة الرزافة ) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وإعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة الصيرفي التابعة لمركز ايتاى البارود، وإعتماد المخطط التفصيلي لقريتى النمرية ومحمد متولى الشعراوى بمركز أبو المطامير، وكذلك اعتماد المخطط التفصيلي لتحديث منطقة الشركة والنخيل، وإعتماد المخطط التفصيلي لقرية طيبة بمركز الدلنجات.

منع ظهور العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة

واشارت المهندسة أميرة بطيشة - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالبحيرة،  إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لدراسة جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال المدة القانونية والبت فيها من قبل لجنة المخططات التفصيلية والتي تعد خطوة لتسهيل الإجراءات، ومنع ظهور العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم الصالح العام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخطط التفصيلي النمو السكاني منشأة الرزافة شبراخيت إيتاى البارود أبو المطامير

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه إلى ملعب القمة 130 الليلة

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

كواليس إبلاغ كولر بقرار عدم خوض مباراة القمة 130

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

منوعات

المزيد

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في حرب حديقة الموت

مع الزاهدين، مظاهر من حياة علي بن أبي طالب

هل من يموت في شهر رمضان يعفى من عذاب القبر؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية