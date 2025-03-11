محافظ البحيرة تعتمد المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ ٤ مراكز بالمحافظة، والتي تم الموافقة عليها خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الأخير،في إطار جهود الدولة لتنظيم البناء، والقضاء على العشوائيات والمخالفات، واستيعاب النمو السكاني، وتسريع وتيرة التنمية والتطوير بجميع مدن ومراكز المحافظة.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة الصيرفي

تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرى (منشأة أوقاف لقانة، ابو السحما، منشأة الرزافة ) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وإعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة الصيرفي التابعة لمركز ايتاى البارود، وإعتماد المخطط التفصيلي لقريتى النمرية ومحمد متولى الشعراوى بمركز أبو المطامير، وكذلك اعتماد المخطط التفصيلي لتحديث منطقة الشركة والنخيل، وإعتماد المخطط التفصيلي لقرية طيبة بمركز الدلنجات.

منع ظهور العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة

واشارت المهندسة أميرة بطيشة - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالبحيرة، إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لدراسة جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال المدة القانونية والبت فيها من قبل لجنة المخططات التفصيلية والتي تعد خطوة لتسهيل الإجراءات، ومنع ظهور العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم الصالح العام.

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