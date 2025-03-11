جامعة القناة تنظم ندوة حول تنمية المهارات الحياتية (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تعزيز المهارات الحياتية لدى الأفراد، مشيرا إلى أنها تمثل عاملا أساسيا في بناء شخصية قادرة على التكيف مع المتغيرات المجتمعية، وتعزيز التواصل الفعّال، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي.

الهدف من عقد البرنامج التدريبية

وأضاف أن جامعة القناة تحرص على تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى دعم المهارات الحياتية بين الطلاب والمعلمين، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

جانب من الندوة،فيتو

تمكين أفراد المجتمع

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مثل هذه البرامج تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي، حيث تساهم في تمكين الأفراد من التعامل بفاعلية مع متطلبات الحياة اليومية، مما يعزز من تماسك المجتمع وتقدمه.

جانب من الندوة،فيتو

تنظيم ندوة بالمدرسة الثانوية المشتركة

و نظمت جامعة قناة السويس ندوة تدريبية حول المهارات الحياتية بمدرسة المستقبل الثانوية المشتركة، تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وحاضر فيها الدكتورة داليا عبد الحكيم مطر، مدرس أصول التربية بالكلية.

المستفيدون من الندوة

واستفاد من الندوة 56 مشاركا من المدرسين والطلاب، حيث تناولت مفهوم المهارات الحياتية وأهميتها في تنمية الثقة بالنفس، وتحقيق التكيف مع التغيرات السريعة، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وتطوير التفكير النقدي والإبداعي.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

وخلال الندوة، تمت مناقشة دور المعلمين وأولياء الأمور في دعم هذه المهارات، من خلال دمجها في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تربوية محفزة، وتعزيز استقلالية الأبناء، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة. كما تم استعراض أمثلة للمهارات الحياتية مثل مهارات اتخاذ القرار، وإدارة المشاعر، والتعامل مع الضغوط، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب مهارات تنظيم الوقت، والتكيف مع المتغيرات المجتمعية والعالمية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن منظمة الصحة العالمية أولت اهتمامًا خاصًا بالمهارات الحياتية، باعتبارها ركيزة أساسية في تنشئة أفراد قادرين على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، والتعامل مع التحديات المختلفة.

جاء تنظيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، في إطار حرص الجامعة على دعم التنمية المجتمعية، وتعزيز وعي الطلاب والمعلمين بأهمية المهارات الحياتية في بناء مستقبل أفضل.



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