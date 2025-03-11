ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لـ 34 فلسطينيا

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين، مما يرفع عدد الشهداء إلى 34 فلسطينيا منذ بدء العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الـ50 على التوالي.

إطلاق قوات الاحتلال الرصاص في حيين

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فلسطينيين لم تعرف هويتهما بعد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص في حيين من مدينة جنين بالضفة الغربية.

حاصر جنود الاحتلال موقعًا في شارع حيفا

وأضافت الوزارة، أن عدد الشهداء ارتفع إلى ثلاثة بعد استشهاد المواطنة فايزة إبراهيم أبو غالي (58 عامًا) في الحي الشرقي من المدينة.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال، الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت أحد المنازل في المنطقة، فيما حاصر جنود الاحتلال موقعًا في شارع حيفا غرب المدينة.

دمرت عددًا من محتويات الشقق السكنية

كما أخلت قوات الاحتلال بناية "الأديب" السكنية في حي خلة الصوحة بمدينة جنين، بعد إجبار سكانها على الخروج، وأظهرت هوياتهم، ثم احتجزتهم وحققت معهم ميدانيًا، في حين دمرت عددًا من محتويات الشقق السكنية.

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