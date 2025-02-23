للمرة الأولى منذ 23 عاما، جيش الاحتلال يحرك دباباته باتجاه جنين

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأنه تم رصد تحرك لدبابات تابعة للواء المدرعات بجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة جنين، وذلك لأول مرة منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرك دبابات باتجاه الضفة الغربية

ويأتي هذا التطور في إطار عملية عسكرية جديدة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أشار الموقع إلى أن هذه الدبابات ستشارك في العملية الجارية حاليًا في جنين.

ومن جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتزم استخدام الدبابات في معارك الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عملية "السور الواقي".

وذكر أن عملية "السور الواقي" التي نُفذت عام 2002 شهدت اجتياحًا واسعًا للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك جنين، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية. تُعتبر هذه العملية من أكبر العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال العقدين الماضيين.

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