الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم منازل في مدينة جنين وتجبر الأهالي على النزوح

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، منازل في حي الغبس بمدينة جنين بالضفة الغربية، وأجبرت الأهالي على النزوح.

 

أطول الهجمات منذ أوائل العقد الأول من القرن 21

 وأعربت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن استمرار قلقها إزاء تواصل الهجمات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة للشهر الثاني.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يواصل مراقبة الوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن المكتب الأممي "لا يزال يشعر بالقلق إزاء العمليات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال في الجزء الشمالي من الضفة الغربية".

وأكد دوجاريك أن إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

ولفت متحدث الأمين العام إلى أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين يغتصبون أراضي الفلسطينيين لا تزال مستمرة.

 

عمليات عسكرية في مخيمات بشمالي الضفة الغربية

وكشف المتحدث عن توثيق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 34 حادثة "عنف من قبل مستوطنين" في الفترة ما بين 11 و17 فبراير أي ما معدله 5 حوادث يوميا بالضفة الغربية خلال آخر أسبوع، مبينا أن هذه الحوادث ألحقت أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين، كما قطع المستوطنون أنابيب المياه الزراعية، ما أثر سلبا على مصادر عيش عشرات المزارعين الفلسطينيين.

وصرح دوجاريك بأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق نزوح حوالي 2300 فلسطيني بينهم 1100 طفل، في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ العام 2024 بسبب هجمات المستوطنين والقيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية.

وينفذ جيش الاحتلال للشهر الثاني على التوالي عمليات عسكرية في مخيمات بشمالي الضفة الغربية وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس.

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