الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين لـ 27 شهيدًا

ضحايا العدوان الإسرائيلي،
ضحايا العدوان الإسرائيلي، فيتو

أعلنت  اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها لليوم الـ37 أدى لاستشهاد 27 مواطنا وتهجير الآلاف.

العدوان الإسرائيلي على جنين 

وقالت  اللجنة في بيانها: إن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 120 منزلا كليا وعشرات المنازل جزئيا.

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الاحتلال يعتقل 365 فلسطينيا منذ بدء العدوان على جنين وطولكرم

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية لليوم الـ37 على التوالي، متسببا في استشهاد 62  فلسطينيا، وعشرات الآلاف من النازحين، ودمارا هائلا في المنازل والممتلكات والبنية التحتية، وسط تعزيزات عسكرية متزايدة تزامنًا مع إخطارات هدم وجرف للطرقات.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية 

وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة نابلس من عدة محاور بعد ساعات من الانسحاب منها وقتل فلسطينيا وأصاب 31 آخرين.

وفي جنين، منع النازحين من العودة إلى المخيم، بينما يواصل هدم المنازل وتعزيز القوات في مخيم نور شمس بطولكرم، إضافة إلى هدم منزل في سلفيت.

الاحتلال يوسع الرقعة الاستيطانية في الضفة الغربية 

وتخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم مزيد من المناطق في الضفة الغربية لزيادة الرقعة الاستيطانية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية لتهجير أهالي جنين وطولكرم وعدد من مدن ومخيمات الضفة.   

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