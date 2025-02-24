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خارج الحدود

الاحتلال يعتقل 365 فلسطينيا منذ بدء العدوان على جنين وطولكرم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم الاثنين، أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 365 فلسطينيا من محافظتي جنين وطولكرم منذ بداية العدوان الحالي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأمس الأحد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتقال  200 فلسطيني واستشهاد نحو 71 مسلحا في العملية العسكرية شمالي الضفة الغربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات بالضفة الغربية 

ومنذ 21 يناير الماضي وسع جيش الاحتلال عدوانه في مدن ومخيمات للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، خاصة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

 

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأنه تم رصد تحرك لدبابات تابعة للواء المدرعات بجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة جنين، وذلك لأول مرة منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرك دبابات باتجاه الضفة الغربية 

ويأتي هذا التطور في إطار عملية عسكرية جديدة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأشار الموقع إلى أن هذه الدبابات ستشارك في العملية الجارية حاليًا في جنين.

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جيش الاحتلال جنين طولكرم الضفة الغربية

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