مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

ذكرت صحيفة SpaceNews أن مركبة X-37B المكوكية التابعة للقوات الجوية الأمريكية عادت إلى الأرض بعد مهمة مدارية استمرت 434 يوما.

وأشارت الصحيفة إلى أن المركبة كانت قد أطلقت إلى مدار الأرض بواسطة صاروخ Falcon Heavy في 28 ديسمبر 2023، وأتمت مهمة Orbital Test Vehicle 7 (OTV-7)، وعادت وهبطت على الأرض في 7 مارس الجاري، إذ أشار الجنرال برادلي سالتزمان، قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأمريكي إلى "أن المهمة السابعة لهذه المركبة فتحت آفاقا واسعة من خلال إظهار قدرة X-37B تحقيق أهدافها التجريبية والاختبارية بمرونة من خلال مناورات مدارية مختلفة".

وذكرت الصحيفة أن المركبة وخلال مهمتها السابعة في المدار أجرت مناورة "الكبح الجوي" (مناورة لتغيير أقصى ارتفاع مداري دون تشغيل المحرك)، وأن "ميزة الكبح الجوي تمنح هذه المركبة وضعا خفيا لتغيير المدار دون ترك آثار محرك مرئية يمكن للخصوم اكتشافها".

وفي أكتوبر العام الماضي ذكرت صحيفة Defense News أن مركبة X-37B ستجري سلسلة من المناورات غير مسبوقة في الفضاء القريب من الأرض، بما في ذلك مناورات بما في ذلك مناورة الكبح الديناميكي الجوي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خبراء وكالة ناسا اختبروا خلال رحلة المركبة الأخيرة أيضا بعض معدات الاستشعار ومعدات الإرسال اللاسلكية لتقيم قدرات عمل هذه الأجهزة عند إجراء المناورات في الفضاء القريب من الأرض.

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