بصحبة خطيبة بيزوس، مغنية أمريكية شهيرة تستعد للقيام برحلة سياحية إلى الفضاء

أعلنت شركة الفضاء "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس الخميس، أن المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري وخمس نساء أخريات، بينهن خطيبة بيزوس لورين سانشيز، سيسافرن قريبًا إلى الفضاء.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن موعد هذه الرحلة سيكون "في الربيع"، دون أن تتطرق لسعر التذكرة.

وستكون هذه الرحلة المأهولة الحادية عشرة لـ"بلو أوريجين"، التي تسيِّر رحلات سياحية فضائية منذ سنوات عدة بواسطة صاروخها "نيو شيبرد"، ونفذت أول رحلة مدارية لها في يناير عن طريق صاروخها الجديد "نيو جلين".

ومع هذا الصاروخ يسعى بيزوس إلى دخول السوق الجديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية إلى المدار بالإضافة إلى مركبات ورواد فضاء، والتنافس تاليا مع "سبيس إكس".

وتشارك في الرحلة إلى جانب كاتي بيري، المنتجة السينمائية كيريان فلين، وأماندا نجوين، مؤسِسة منظمة غير حكومية تُعنى بمكافحة العنف الجنسي.

وسبق لـ"بلو أوريجين" أن نقلت 52 شخصًا، بينهم مشاهير آخرون مثل وليام شاتنر، الذي أدى دور الكابتن كيرك في سلسلة أفلام "ستار تريك"، فوق خط كارمان الذي يرسم حدود الفضاء على ارتفاع مئة كيلومتر بحسب اتفاقية دولية.

وخلال هذه التجربة التي تستغرق دقائق عدة، يستطيع الركاب ترك مقاعدهم ليطفوا لبضع لحظات في حالة انعدام الجاذبية.

وينطلق الصاروخ الآلي بالكامل عموديا وتنفصل الكبسولة عنه في الفضاء، قبل أن تعود إلى الأرض على أن تبطئ سرعتها مظلات كبيرة وصواريخ كابحة.

وتنافس "بلو أوريجين" في هذا النوع من الرحلات دون المدارية شركة "فيرجين جالاكتيك" التي توفر تجربة مماثلة.

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