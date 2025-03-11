الثلاثاء 11 مارس 2025
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رياضة

كرة اليد، أحمد عادل يغيب عن الأهلي في نهائي كأس السوبر

أحمد عادل لاعب النادي
أحمد عادل لاعب النادي الأهلي

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام سبورتنج يوم 14 مارس الجاري، في نهائي كأس السوبر المحلي للموسم الحالي 2024/2025.

ويغيب أحمد عادل لاعب النادي الأهلي عن صفوف المارد الأحمر أمام سبورتنج، بسبب عقوبة الإيقاف التي أصدرها الاتحاد المصري مؤخرا والمقدرة بـ4 مباريات.

وكان اتحاد كرة اليد قرر في وقت سابق إيقاف أحمد عادل لاعب الأهلي على خلفية دخوله في مشادة مع حكام مباراة فريقه أمام هليوبوليس في دوري المحترفين.

موعد مباراة الأهلي وسبورتنج

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسبورتنج في الـ8:30 مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد حصد مؤخرا لقب كأس السوبر لسيدات كرة اليد بعد الفوز على سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا.

منتخب الناشئين يصل إسبانيا

وفي سياق متصل، وصل منتخب كرة اليد للناشئين إلى إسبانيا لبدء معسكرا مغلقا استعدادا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر  خلال شهر أغسطس المقبل.

وكان طارق محروس مدرب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد قد أعلن قائمة المنتخب وجاءت كالتالي:

يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

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