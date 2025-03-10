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رياضة

كرة اليد، منتخب الناشئين يطير إلى إسبانيا استعدادا لبطولة العالم

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد

كرة اليد، تغادر مساء اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين إلى إسبانيا لخوض معسكرا مغلقا استعدادا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر  خلال شهر أغسطس المقبل.

وأعلن طارق محروس مدرب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد قائمة المنتخب وجاءت كالتالي:

يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويلتقي منتخب الناشئين مع اسبانيا والبرتغال وديا يومي 12 و13 مارس الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

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