حملة أمنية تطارد تجار المخدرات في شوارع مؤسسة الزكاة

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بتوجيه عدة حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا ضُبط خلالهم (3) متهمين.. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كميات من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس" - فرد محلي - سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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