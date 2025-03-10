الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة الاتجار في الإستروكس بروض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الإستروكس في روض الفرج الي جلسة 18 مارس الجاري.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حيازة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة روض الفرج  مخدر الإستروكس والاتجار به وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 3 جرامات لمخدر الإستروكس، 2 فرد خرطوش و3 طلقات نارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة روض الفرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في مخدر البودر بالمرج

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة جلب كمية من مخدر الآيس بـ 16 مليون جنيه

الحبس سنة لبلوجر متهمة بحيازة مخدر "جي إتش بي"

الأكثر قراءة

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

طالبة تسأل: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ رد حاسم من علي جمعة

رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية يكشف مفاجأة حول وفاة الطالبة إيمان مصطفى

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

إصلاح جمركي صارم، مدبولي: لا مكان للمهربين في مصر

منوعات

المزيد

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يشرح علاقة الجن بالقطة السوداء 13 سببا يمنع الملائكة من دخول البيت ( فيديو)

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

علي جمعة يشرح سبب اختلاف الشافعي مع الإمام مالك حول نجاسة الكلب

المزيد
الجريدة الرسمية