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تحرير 249 مخالفة في حملة تموينية على أسواق الفيوم (صور)

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية والأجهزة الرقابية التابعة لها بالادارات التموينية في المراكز، شنت حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله في الأسواق والمحال التجارية، والحفاظ على خصص الدقيق بالمخابز والوقود بالمحطات، وشارك في الحملة إدارة مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات على أسواق قرى ومدن الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحملة اسفرت عن تحرير 249  مخالفة تموينية متنوعة، منها 83 مخالفة لقطاعي المخابز ومحطات الوقود، و166 مخالفة متنوعة  لقطاعي الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المحاضر الي الأجهزة الأمنية المختصة لاحالتها الي النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات.

 

سلع وبضائع تحفظت عليها الحملات

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة إلي أن الحملات تمكنت من التحفظ علي  11.75 طن سماد زراعي يوريا خاص بوزارة الزراعة، ومحظور تداوله في الاسواق، عبارة عن 40 شيكارة زنة الشيكارة  50 كيلو جرام،  و 100 عبوة منتجات غذائية منتهيه الصلاحية، و151عبوه مياه غازيه مختلفة الاوزان والأصناف، و500  قطعه شيكولاتة منتهية الصلاحية، 1610 عبوة سلع غذائية فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج المدون على كل عبوة، و27 شكائر دقيق بلدي مدعم بإجمالي 1350، مخصص للمخابز البلدية قبل تهريبها للسوق السوداء، و1600 كيلو سناكس ومقرمشات، معبأة داخل أكياس مجهول المصدر.

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وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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