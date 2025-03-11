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البيتي والأمهات الأرخص، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  عند أسعار أمس، وتراوحت اسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، ما بين 94 و104 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 90 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 حنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 110 و125 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  الي 150جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و170 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   220  و 235 جنيها  وفي السوبر ماركت 240 جنيها،  وكيلو الاوراك 125 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 130 جنيها، كيلو صدور بالعظم 155 جنيها، كيلو الدبابيس 155 جنبها، كيلو شيش طاووق 220 جنيها، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافى 150  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 225 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 225 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 225 جنيها، كيلو الاجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري. 

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