تحقيقات موسعة في مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بحادث تصادم بطريق العاصمة الإدارية (صور)

بدأت نيابة بدر، تحقيقات موسعة في مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، بطريق الـ51 باتجاه العاصمة الإدارية، قبل الكارتة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس يقل 25 راكبًا، تم نقلهم للمستشفى عقب تلقي غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة بعد اصطدامها بأتوبيس.

جانب من الحادث

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتقوم الجهات المختصة برفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور.

تجري الجهات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس و4 سيارات ملاكى أعلى طريق السويس الصحراوى،

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.