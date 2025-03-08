مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالغربية (صور)

شهدت طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي وجرى نقل الجثامين للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية تلقت إخطارا بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم على طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي في نطاق قرية دفره.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي.

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