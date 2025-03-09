الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج  وتمكنت إدارة الفيوم من إزالة آثار الحدث وانتظام المرور على جانبي الطريق.

 

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

 وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، إخطارا من غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة،  ما أدى إلى اتقلابها في نهر الطريق وإصابة 6 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام 

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالفيوم

حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مواد مخدرة بالفيوم

 

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم إحالته إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوى أصيب 6 اشخاص السرعة الزائدة الطريق السياحي بالفيوم الطريق الغربي انقلاب سيارة ميكروباص جهات التحقيق طريق أسيوط الصحراوى طريق اسيوط الصحراوى الغربى محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مركز شرطة طامية

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الإثنين 10-3-2025 في محافظة الفيوم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالفيوم

استعلم الآن، مواعيد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من الفيوم والبحيرة وجنوب سيناء

حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مواد مخدرة بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 2-1 في شوط أول مثير

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

بركة دعاء الأم، شاب يفوز بـ100 ألف جنيه بعد هذا التصرف (فيديو)

منوعات

المزيد

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد 6 ساعات "فيديو"

أسئلة الصائمين، في ذكرى العاشر من رمضان، وزير الأوقاف السابق يوضح أهم عوامل النصر؟

عمرو خالد: هذه أحسن طريقة للتعامل مع ابتلاءات الحياة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية