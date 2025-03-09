إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج وتمكنت إدارة الفيوم من إزالة آثار الحدث وانتظام المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، إخطارا من غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة، ما أدى إلى اتقلابها في نهر الطريق وإصابة 6 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم إحالته إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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