صدمته سيارة مسرعة، إصابة مدير مستشفى الفيوم العام الأسبق في حادث سير

أصيب مدير مستشفي الفيوم الأسبق، الدكتور أحمد رياض المنصوري، بإصابات بالغة، تم تشخيصها باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجه بالرأس، بسبب سيارة سيارة مسرعة صدمته أثناء عبوره الطريق بميدان السواقي، وفر قائدها هاربا، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

سيارة مسرعة صدمت مدير مستشفي الفيوم العام

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة الدكتور أحمد رياض المنصوري، 75 سنة، في حادث سير بميدان السواقي وسط مدينة الفيوم، وعلي الفور انتقل إلى مكان البلاغ قوة من قسم شرطة أول الفيوم، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، وسؤال شهود عيان الواقعة، أنّ سيارة مسرعة صدمته أثناء عبوره الشارع أمام ميدان السواقي وفرت هاربة.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي، وسرعة ضبط السيارة المتسببة في الحادث وسائقها، وتولي التحقيق.

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