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محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل علي الطريق الغربي في الفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

اصيب شخصين من الفيوم،  في حادث انقلاب سيارة نقل، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقلهما إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انقلاب سيارة نقل وإصابة سائقها والتباع

وكان قد تلقي مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة نقل، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الاولية، أن السرعة الزائدة تسببت في الخادث، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما ادي الي انقلاب السيارة،. اصابة السائق والتباع، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

 

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وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، واعدادتقرير بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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