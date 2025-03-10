إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل علي الطريق الغربي في الفيوم

اصيب شخصين من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة نقل، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقلهما إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انقلاب سيارة نقل وإصابة سائقها والتباع

وكان قد تلقي مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة نقل، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الاولية، أن السرعة الزائدة تسببت في الخادث، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما ادي الي انقلاب السيارة،. اصابة السائق والتباع، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، واعدادتقرير بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.