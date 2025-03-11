الثلاثاء 11 مارس 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وهذا العيار يسجل 3510 جنيها

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب فى الصاغة ، تراجعت أسعار الذهب في الصاغة بنحو 10 جنيهات ببداية حركة التعاملات صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة. 

اقرأ التالى: استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 3540 جنيها

أسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4680 جنيه “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4100 جنيها “بيع”. 

أسعار الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3510 جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 32880 جنيها. 

اقرا التالى: سبائك الذهب، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

أسعار الذهب 
أسعار الذهب 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 ويعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
الذهب اليوم 
اسعار الذهب اليوم 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

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