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اقتصاد

الملاذ الآمن للمستثمرين، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

سبائك الذهب، استقرت أسعار سبائك الذهب في الصاغة بحركة تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، حيث بلغ سعر السبيكة 10 جرامات عيار 24 نحو 49450 جنيها. 

 

أسعار سبائك الذهب 

وتعتبر سبائك الذهب هي الملاذ الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث. 

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سبائك الذهب

وترصد “فيتو” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظي: 

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أسعار سبائك الذهب 

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 5055 جنيها. 
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 12430 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  بــ  49450 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  بــ 500950 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بــ 4946345 جنيها.
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سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء  سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

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كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

وسبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

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سبائك الذهب

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية سبائك الذهب.

 

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