رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، يسعى محمد صلاح لتحيق رقما تاريخيا في مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء،في إياب دور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب آنفيلد.

ويأمل محمد صلاح نجم ليفربول في قيادة الريدز للدور المقبل بدوري الأبطال سواء عن طريق التسجيل أو الصناعة، بعدما فشل في فعل ذلك خلال الذهاب.



محمد صلاح وصل للمساهمة رقم 54 مع ليفربول هذا الموسم بعد هدفيه أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، ووصل الفرعون المصري للمساهمة رقم 54 مع ليفربول خلال 41 لقاءً، هذا الموسم، بواقع 32 هدفًا و22 تمريرة حاسمة، وسيكون أمامه فرصة جديدة لتعزيز هذا الرقم اليوم الثلاثاء أمام سان جيرمان.

وحال سجل محمد صلاح هدفا أمام باريس سان جيرمان، سينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا إذ يتساوى محمد صلاح مع تيري هنري، أسطورة آرسنال، في المركز العاشر، برصيد 51 هدفا حاليا.

وسجل محمد صلاح 12 هدفًا وصنع 8 آخرين في مراحل خروج المغلوب في دوري الأبطال، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعب أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره باريس سان جيرمان في مباراة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء، علي أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لمواجهة الفائز من أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



تنطلق صافرة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان



تذاع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب التى أقيمت فى ملعب حديقة الأمراء الأسبوع الماضى، بهدف دون رد، أحرزه هارفى إليوت فى الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ويسعي ليفربول لحجز تذكرة العبور لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا سواء بتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل بأى نتيجة أمام باريس سان جيرمان من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وعلي صعيد متصل تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، دفعة معنوية، قبل مواجهته باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

عودة كودي جاكبو لتدريبات ليفربول



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول استعاد خدمات مهاجمه الهولندي كودي جاكبو، حيث شارك في التدريبات الجماعية، أمس الإثنين، بعدما غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وغاب جاكبو عن آخر مباراتين للريدز أمام باريس سان جيرمان وساوثهامبتون، لكنه أصبح لمواجهة الفريق الفرنسي في مواجهة الإياب.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكى، المباراة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور الثمانية أو تحقيق الفوز بهدف واللجوء للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، مايولو، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

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