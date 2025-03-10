عودة القائد، قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة ليفربول، غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعاد للقائمة المدافع البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام رين في الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول

واختار إنريكي 22 لاعبا في القائمة، هم:

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، مايولو، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز ليفربول بهدف سجله هارفي إيليوت في الدقيقة 87 من اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لمواجهة الفائز من أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.

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